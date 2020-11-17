Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0038  EUR: 33,24 0,0292 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Отчет правительства и отмена "карантина выходного дня": Рада собралась на заседание
Эксклюзивные новости УНН
В Одессе до сих пор выбирают локацию для мобильного COVID-госпиталя
В Одессе до сих пор выбирают локацию для мобильного COVID-госпиталя
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7440

ВР приняла законопроект о направлении средств для зарплат шахтерам и для "ковидного фонда"

ВР приняла законопроект о направлении средств для зарплат шахтерам и для "ковидного фонда"

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект, которым в этом году предусматривается выделение 1,4 млрд грн грн на зарплаты шахтерам и перечисление средств для фонда борьбы с коронавирусом. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект №4119 имеет цель:

- урегулировать бюджетную задолженность ПАО "Укрнафта" прошлых периодов с учетом штрафных и финансовых санкций;

- обеспечить дополнительные источники финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, приобретение средств индивидуальной защиты, реактивов, тест-систем, медицинских изделий, дезинфекционных средств, на приобретение медицинского и лабораторного оборудования для проведения лабораторных и рентгенологических исследований, осуществления эффективного и качественного лечения;

- обеспечить дополнительные источники финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли с целью погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий;

- урегулировать расчеты по зеленой энергетике.

Кроме того, 272 парламентария приняли в целом законопроект №4120, который связан с №4119 для реализации транзакции.

Как сообщал УНН ранее, парламентарии приняли за основу законопроект, которым в этом году предусматривается выделение 1,4 млрд грн грн на зарплаты шахтерам и перечисление средств для фонда борьбы с коронавируса.

Источник: УНН
Теги: зарплата, шахта, Верховная Рада, законопроект, шахтеры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.