Геннадий Труханов снова стал мэром Одессы

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов официально победил во втором туре выборов Одесского городского головы. Соответствующее решение приняла 17 ноября Одесская городская территориальная избирательная комиссия, передает корреспондент УНН.

Так, по данным Одесской городской ТИК, количество голосов избирателей, поданых за каждого кандидата на должность городского головы: Николай Леонидович Скорик - 72974, Труханов - 93921.

Наибольшее количество голосов избирателей в едином одномандатном избирательном округе набрал кандидат на должность городского головы Геннадий Труханов. Процент голосов избирателей, поданных за кандидата - 54,28%.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы 15 ноября происходило в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Итоговая средняя явка во втором туре выборов, по данным ЦИК, составила 24%, что меньше, чем в первом туре.





