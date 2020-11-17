Обошел Ляшко: в Раду зашел новый нардеп от "Слуги народа"

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины принес присягу новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько, передает корреспондент УНН.

"Клянусь на верность Украине, обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа", - сказал нардеп.

Гунько стал народным депутатом вместо погибшего Валерия Давыденко. Нардеп Давыденко умер от выстрела из наградного пистолета.

Добавим, Центральная избирательная комиссия 17 ноября зарегистрировала народного депутата Украины беспартийного Анатолия Гунько, который баллотировался от пропрезидентской партии "Слуга народа" и победил на довыборах в Верховную Раду в округе в Черниговской области, обойдя "радикала" Олега Ляшко.

Так, в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область) по результатам обработки 100% участковых протоколов победил Анатолий Гунько от "Слуги народа" с 34,10% (21 245) голосов. Олег Ляшко от РПЛ набрал 31,78% (19 799) голосов.

Напомним, что парламентарии поддержали проект постановления о досрочном прекращении полномочий нардепа Зиновия Андриевича.