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Шахтерам выделили 1,4 млрд грн - Минэнерго

Шахтерам выделили 1,4 млрд грн - Минэнерго

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Госбюджете предусмотрели 1,4 млрд грн на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашения задолженности, возникшей в данный момент. Соответствующий закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа") сегодня приняли народные депутаты, сообщает Минэнерго, передает УНН.

Закон в то же время будет способствовать пополнению Фонда борьбы с COVID-19 на 8,9 млрд грн, отметили в ведомстве. Источник средств - обязательные выплаты НАК "Нафтогаз" и АО "Укрнафта" в госбюджет.

Как сообщалось ранее, Минэнерго завершило подготовку проекта Концепции реформирования угольной отрасли, которая имеет цель, в частности, оптимизации расходов госбюджета. Концепция предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа - шахты, подлежащих интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являющихся его ресурсной базой. Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми поколениями. Третья группа шахт - такие, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.

В рамках подготовки Концепции Минэнерго изучает опыт Германии по трансформации угольных моногородов в современные инновационные центры. Минэнерго совместно с международными партнерами планирует запуск пилотных проектов трансформации шахт. Сейчас рассматриваются следующие варианты: шахта "Великомостовская", которая расположена на западе страны, в городе Червоноград, и потенциально может стать мощным туристическим кластером, а также шахта "5/6", расположенная на востоке в городе Мирноград, и имеет потенциал технологического кластера.

Источник: УНН
Теги: зарплата, шахта, Украина, шахтеры, Минэнергоугля
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