"Укрэнерго" позволили привлекать кредиты под гарантии государства

КИЕВ. 17 ноября. УНН. НЭК "Укрэнерго" получило государственные гарантии для привлечения кредитных средств государственных банков, ЕБРР и других международных финансовых организаций на льготных условиях. Соответствующий закон сегодня приняли народные депутаты. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Это поможет повысить уровень расчетов на рынке электроэнергии, в частности, и обеспечить выполнение Меморандума с инвесторами в "зеленую" энергетику, объясняют в ведомстве.

Привлечение кредитных средств - это один из нетарифных инструментов урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, который позволяет избежать резкого одномоментного роста тарифа на передачу электроэнергии.

В Минэнерго напомнили, что им удалось стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии. Подписание Меморандума с производителями и инвесторами в ВИЭ и принятие соответствующего закона позволило снизить "зеленый" тариф и способствовало значительному повышению уровня расчетов с производителями из ВИЭ. На сегодня расчеты за электроэнергию из альтернативных источников за август и сентябрь составляют 100%.