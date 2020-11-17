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ООС: боевики открывали огонь из гранатомета вблизи Новотроицкого

ООС: боевики открывали огонь из гранатомета вблизи Новотроицкого

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение этих суток, 17 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе Новотроицкого враг открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета. Враждебная вооруженная провокация не представляла угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Кроме того, в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 11 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 48 взрывоопасных предметов.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 16 ноября российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обсерватория, ООС
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