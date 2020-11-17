Гарик Корогодский – премьеру: почему вместо "карантина выходного дня" вы не тестируете миллион в день

КИЕВ. 17 ноября. УНН. После доклада премьер-министра Дениса Шмыгаля в Верховной Раде народным депутатам следовало бы его спросить, почему вместо карантина выходного дня в Украине не тестируют миллион людей в день. Про это на своей странице в Facebook написал известный украинский бизнесмен Гарик Корогодский.

“Премьер-министр в Раде докладывает депутатам, что кол-во тестов достигло 50т в день.Это больше, чем в августе, на 15т. А до конца года задача довести до 70т в сутки, рост 40% за 2 месяца. Потом он объясняет, почему МОЗ не тратит все выделенные ему деньги на борьбу с вирусом. Дальше вопросы депутатов”, — написал он.

По словам Корогодского, ни один из депутатов не спросил, почему вместо карантина выходного дня в Украине не тестирует миллион людей в день.

“Словакия с населением 5 млн протестировала за выходные больше 3 млн. А мы к новому году установили план 70т. Напоминаю — деньги есть, много денег”, — подытожил он в своем посте.

Всего за несколько часов публикация собрала около двух тысяч позитивных реакций пользователей соцсети.

“Все верно, я бы сделал пилот в рамках например Киева, крупных городов где генерится валовый продукт и крупных очагов и за 2 −3 выходных перетестировал всех и изолировал положительных. Другой вопрос, как их удержать на самоизоляции”, — написал в комментариях к посту Iaroslav Siryy.

“В Европе меньше тестов на душу населения делают только в Албании. Почетное второе место”, — пишет Vladimir Driga.

А вот пользовательница Diana Kadatskaya считает, что власть боится массового тестировани населения, потому что тогда придется признать катастрофу.

“Так это ж тогда придется признать, что в стране катастрофа. Это ж сколько проблем появится. А их решать надо будет... Да ну, так проще. Нет тела — нет дела”, — написала она.

Напомним, инфекционисты считают, что массовое ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу может стать альтернативой карантину. Оно позволит выявить больных, чтобы оперативно их изолировать. В свою очередь, здоровые и переболевшие граждане смогут продолжить вести бизнес и свободно посещать общественные места.