Конституционный кризис: в ЕС советуют Украине перезапустить судебную реформу

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Перезапуск судебной реформы в Украине может помочь справиться с кризисом, который возник в результате резонансного решения КСУ. Об этом во вторник, 17 ноября, сказала заместитель председателя генерального директората Европейской Комиссии по вопросам политики соседства и расширения, и.о. председателя группы поддержки Украины в Европейской комиссии Катарина Матернова на форуме "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу", передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня видим, что есть конституционная дилемма, в которой находится страна. У нас возникла ситуация, когда один из самых высоких судов по юрисдикции в Украине поставил под сомнение, попытался отменить или даже нарушить ту антикоррупционную инфраструктуру, которая начала только выстраиваться", - сказала Матернова.

Она отметила, что соответствующая ситуация вызвала много опасений со стороны международных партнеров, так же как и украинского общества.

"Надо принять целый ряд шагов, чтобы преодолеть эту проблему. Нет такой волшебной палочки, по мановению которой можно будет решить все эти проблемы. Надо перезапустить комплексную судебную реформу, которая касается абсолютно разных элементов. Поэтому я думаю, что, буду высказываться со стороны ЕС и также нескольких наших международных партнеров - международное сообщество готово помогать Украине, чтобы она находила выход из этой сложной дилеммы", - отметила политик.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал несоответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

После этого Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

В Совете Европы, в свою очередь, назвали законопроект Президента Зеленского о прекращении полномочий судей КСУ - грубым нарушением.

Позже Зеленский заявил, что совместно с главой Венецианской комиссии стремится к восстановлению доверия к КСУ.

В то же время, по состоянию на 12 ноября ни Венецианская комиссия, ни Группа государств по борьбе с коррупцией, ни Департамент по борьбе с преступностью Совета Европы не получили запросов от украинской власти о помощи в разрешении ситуации, связанной с борьбой с коррупцией, в свете решения Конституционного суда.