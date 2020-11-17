Второй тур местных выборов: в ЦИК получили данные относительно победы 4 из 7 мэров

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия получила данные относительно победы четырех мэров из семи во втором туре выборов, проходившем в некоторых населенных пунктах Украины 15 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.

Так, ЦИК получила данные относительно победы мэров следующих городов: Херсон - Игорь Колыихаев от "Партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить", Краматорск - Александр Гончаренко, самовыдвиженец, Каменец-Подольский Хмельницкой области - Михаил Поситко от партии "Свобода" и города Украинка Киевской области - Александр Туренко от партии "Европейская солидарность".

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Напомним, в Украине 15 ноября, во второй тур местных выборов, полиция получила 54 заявления, связанные с нарушениями избирательного процесса.

Как сообщал УНН, в 20 часов 15 ноября средняя явка во втором туре выборов мэров составляла 24%.