В США призвали Россию открыть все КПВВ на Донбассе

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Посольство США в Украине выступило с призывом к Российской Федерации открыть все пункты въезда-выезда на Донбассе. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба посольства, передает УНН.

"Мы призываем Россию следовать инициативе Украины и открыть все пункты въезда-выезда на Донбассе и позволить мирным жителям Украины получать пенсии и покупать лекарства. Россия и ее приспешники должны прекратить препятствовать прогрессу на пути к миру за счет мирных жителей", - говорится в заявлении.

Напомним, по состоянию на 16 ноября на Донбассе работало семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан осуществлялся только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев на временно оккупированной территории сделать выводы, кто на самом деле блокирует работу КПВВ в Донецкой и Луганской, ведь Украина со своей стороны их открыла.