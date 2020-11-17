В ВР зарегистрировали проект постановления об отставке Гетманцева

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Верховной Раде в зарегистрировали проект постановления об увольнении народного депутата от "Слуги народа" Данила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает УНН со ссылкой на данные на сайте ВР.

Так, проект Постановления "об отзыве с должности Главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева Даниила Александровича в связи с неудовлетворительной работой на должности" № 4393 был зарегистрирован 17 ноября.

Инициаторами выступили более 30 народных депутатов.

Текс проекта постановления на сайте Рады пока отсутствует.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отмене "карантина выходного дня".