Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0038  EUR: 33,24 0,0292 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Одессе до сих пор выбирают локацию для мобильного COVID-госпиталя
В Одессе до сих пор выбирают локацию для мобильного COVID-госпиталя
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7980

В ВР зарегистрировали проект постановления об отставке Гетманцева

В ВР зарегистрировали проект постановления об отставке Гетманцева

Данил Гетманцев

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Верховной Раде в зарегистрировали проект постановления об увольнении народного депутата от "Слуги народа" Данила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает УНН со ссылкой на данные на сайте ВР.

Так, проект Постановления "об отзыве с должности Главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева Даниила Александровича в связи с неудовлетворительной работой на должности" № 4393 был зарегистрирован 17 ноября.

Инициаторами выступили более 30 народных депутатов.

Текс проекта постановления на сайте Рады пока отсутствует.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отмене "карантина выходного дня".

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, отставка, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.