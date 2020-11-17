ОАСК просят обязать Кабмин уволить одного из членов НКРЭКУ

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Окружной админсуд Киева просят обязать украинское правительство уволить одного из членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг, Ольгу Бабий - подготовительное заседание по делу назначено на 22 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 22 декабря подготовительное заседание по делу об увольнении Ольги Бабий с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - сообщили в ОАСК.

Отмечается, что истец просит признать противоправной бездеятельность Кабинета Министров в виде невыдачи распоряжения об увольнении Ольги Бабий с должности члена НКРЭКУ. Также суд просят обязать КМУ издать распоряжение о соответствующем увольнении.

Напомним, ранее стало известно, что Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск об увольнении Валерия Тарасюка с должности главы НКРЭКУ.