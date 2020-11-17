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ОАСК просят обязать Кабмин уволить одного из членов НКРЭКУ

ОАСК просят обязать Кабмин уволить одного из членов НКРЭКУ

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Окружной админсуд Киева просят обязать украинское правительство уволить одного из членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг, Ольгу Бабий - подготовительное заседание по делу назначено на 22 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 22 декабря подготовительное заседание по делу об увольнении Ольги Бабий с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - сообщили в ОАСК.

Отмечается, что истец просит признать противоправной бездеятельность Кабинета Министров в виде невыдачи распоряжения об увольнении Ольги Бабий с должности члена НКРЭКУ. Также суд просят обязать КМУ издать распоряжение о соответствующем увольнении.

Напомним, ранее стало известно, что Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск об увольнении Валерия Тарасюка с должности главы НКРЭКУ.

Источник: УНН
Теги: суд, Кабмин, Украина
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