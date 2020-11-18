Энергетики сомневаются в наличии претендентов на “электрический стул” министра энергетики

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Глава профильного Комитета ВР Андрей Герус вряд ли пойдет на то, чтобы сейчас возглавить Минэнерго. Кресло министра в нынешних условиях это “электрический стул”, поэтому претендентов будет мало, а достойных еще меньше. Отраслевые эксперты в комментарии УНН обсудили целесообразность ротаций в Минэнерго.

О возможной ротации заговорили после активизации одной из групп влияния, куда входят интересы Виктора Пинчука, Виктора Медведчука и Игоря Коломойского. Последний не единожды пытался “всунуть” в Минэнерго своего человека. Но эксперты говорят о том, что все обсуждаемые (по слухам) кандидатуры не годятся для кризис-менеджмента и не дотягивают до уровня нынешней главы Минэнерго Ольги Буславец. От этого и непонимание целесообразности каких-либо рокировок.

Не верят они и в то, что Андрей Герус сменит “мягкое” кресло главы Комитета ВР на “электрический” стул министра.

“Совершенно разные функции у главы топливно-энергетического комитета, где никакой ответственности нет. Ему ведь, по моему инсайду, предлагали при правительстве Гончарука кресло министра. Но он отказался, потому что комфортнее быть главой комитета. Я думаю, что Герус никогда не согласится сесть на „электрический стул“ министра энергетики”, — отметила Ольга Кошарная.

Министром энергетики должен быть профессионал и человек “на опыте”. Ни одного, ни другого у Геруса нет, продолжила она.

“Герус — он ведь инвестиционный банкир. Да, есть у него опыт работы в НКРЭКУ, но он очень маленький. А чтобы охватить всю сферу деятельности министерства энергетики, нужно знать законы, нужно понимать, как регулируются отношения в сфере газа, электроэнергетики, нефти, угля и прочего. У него (Геруса — ред.), с моей точки зрения, нет таких знаний. Он попал в Верховную Раду, исключительно раскручивая тему „Роттердам Плюс“ (методика определения стоимости угля для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии, которая применялась в Украине с мая 2016 года по июнь 2019 года — ред.). В то же время Буславец до должности и.о. министра работала в министерстве несколько лет руководителем энергетического департамента, и опыт у нее есть”, — отметила Кошарная.

Схожего мнения энергетический эксперт Геннадий Рябцев. Сравнивая Буславец и Геруса, специалист указал, что это “мерседес” против “запорожца”.

“Если взять уровень профессионализма Буславец и Геруса — это как сравнивать Мерседес с продукцией Запорожского автомобильного завода. Это моя исключительно субъективная точка зрения, но думаю, что большинство энергетических экспертов имеют схожую позицию”, — заявил он.

Об отсутствии опыта и наличия необходимых знаний у Геруса заявил также энергетический эксперт Юрий Корольчук.

"Он — фигура не того масштаба, министром энергетики он быть не сможет. У него не хватает знаний даже как для руководителя энергетического комитета ВР. Он только концентрируется на энергетике, теплогенерации, а есть ведь еще гидрогенерация, уголь, Теплокоммунэнерго...Поэтому, я сомневаюсь, что он будет министром энергетики, поскольку тут нет логики. Герус и так уже расшатал профильный комитет ВР своим расхлябанным отношением к его деятельности“, — заявил Корольчук, припоминая скандалы, связанные с ним.

“Он погряз в скандалах еще с сентября прошлого года, когда разрешили импорт электроэнергии со стороны России и Белоруссии. Затем были схемы на рынке электроэнергии, в части так называемой „торговли воздухом“. Потом была зеленая генерация, и схемы. Все мы помним, как Геруса обвиняли в том, что он совместно с членами НКРЕКП вошел в сговор и позволял компаниям зарабатывать на торговле электроэнергией”, — рассказал Корольчук.

Напомним, Ольга Буславец возглавляет Минэнерго с приставкой и.о. с апреля. По словам отраслевых экспертов, все время ее “подсиживает” так называемая группа Игоря Коломойского, которая хочет иметь собственного министра энергетики.