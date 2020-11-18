Малюська на заседании правительства будет просить более 1 млн грн из "ковидного фонда"

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська на сегодняшнем заседании правительства будет просить о выделении средств в размере более 1 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом для Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий проект постановления.

Проектом постановления предлагается выделить Минюсту 1 млн 107 тыс. грн из Фонда борьбы с COVID-19 для обеспечения осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса.

В частности, 623,1 тыс. грн предлагается выделить на безвозвратной основе для закупки средств индивидуальной защиты педагогических и научно-педагогических работников учебных заведений Государственной уголовно-исполнительной службы и соискателей образования. Еще 484,2 тыс. грн - на безвозвратной основе для технического обеспечения дистанционного обучения.

Напомним, парламентарии приняли в целом законопроект, которым в этом году предполагается выделение 1,4 млрд грн грн на зарплаты шахтерам и перечисление средств для фонда борьбы с коронавирусом.