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Глава МВФ прокомментировала разговор с Зеленским: полное взаимопонимание относительно пересмотра программы

Глава МВФ прокомментировала разговор с Зеленским: полное взаимопонимание относительно пересмотра программы

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева прокомментировала свой разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что было полное взаимопонимание относительно действий, которые необходимы для пересмотра программы сотрудничества. Об этом она написала в Twitter, передает УНН.

"Конструктивный звонок с Президентом Украины Зеленским по вопросам реализации программы МВФ, независимости центрального банка и борьбы с коррупцией. Полное взаимопонимание относительно действий, необходимых для просмотра программы", - написала Георгиева.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, переговоры, Владимир Зеленский
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