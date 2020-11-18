Зеленский поздравил сержантский состав ВСУ с профессиональным праздником

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сержантский состав Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Уважаемые сержанты и старшины! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сержанта Вооруженных Сил Украины. Сержантский корпус является основой современного украинского войска, опорой для командиров и образцом в выполнении поставленных задач. Как бесспорные лидеры солдатских коллективов, вы играете одну из ключевых ролей в подготовке воинов и управлении ими на поле боя всегда руководствуясь лозунгом: "Следуй за мной - делай, как я". Защищая украинскую землю от российского агрессора на Востоке нашего государства, украинские сержанты ежедневно демонстрируют лучшие командирские качества и личным примером и умелыми действиями доказывают свое высокое боевое мастерство, отвагу и особую организаторскую роль в жизни воинских коллективов", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что в этот день мы склоняем головы, вспоминая воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины.

"От имени украинского народа выражаю благодарность сержантскому корпусу за стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности нашей страны. Спасибо сержантам и старшинам, находящимся в запасе и проходящим службу в военном резерве за готовность в случае угрозы пополнить боевые подразделения. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя нашей победы. Слава сержантскому корпусу Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!", - добавил Президент.

Напомним, народный депутат Ирина Верещук назвала достижения и проблемы армии.