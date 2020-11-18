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Зеленский уволил главу управления СБУ в Николаевской области

Зеленский уволил главу управления СБУ в Николаевской области

Владимир Зеленский

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Виталия Герсака с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области. Соответствующий указ от 18 ноября опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

"Уволить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - говорится в тексте указа.

Отметим, Зеленский назначил Герсака начальником управления СБУ в сентябре 2019 года, уволив его предшественника Юрия Пасика.

На прошлой неделе Глава государства назначил начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Николаев и Николаевская область, увольнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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