Правительство изменило условия проведения конкурса на государственные должности

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление о проведении конкурсов в условиях карантина, а также обновления компонентов требования к лицам, претендующим на занятие должностей государственной службы категории "А". Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины было принято постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 года № 246 и от 22 июля 2016 года № 448", - отметил Немчинов.

Чиновник отметил, что Акт подготовлен для надлежащего проведения конкурсов в условиях карантина, а также обновления компонентов требования к компетентности Типовых требований к лицам, которые претендуют на занятие должностей государственной службы категории "А".

"В связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, проведение конкурсных процедур было временно приостановлено", - отметил чиновник.

Добавим, что Постановлением вносятся следующие изменения в:

Порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы относительно:

- обязательного прохождения тестирования в Центре оценивания кандидатов на занятие должностей государственной службы только для кандидатов на должности категории "А" и специалистов по вопросам реформ;

- возможности прохождения тестирования на знание законодательства дистанционно для кандидатов на занятие должностей категорий "Б" и "В", кроме должностей специалистов по вопросам реформ, а также возможности проведения собеседования с кандидатами дистанционно в режиме видеоконференции;

- предоставление права субъекту назначения или руководителю государственной службы остановить проведение конкурса в связи с:

* Временной нетрудоспособностью или пребыванием на самоизоляции членов Комиссии, конкурсных комиссий или администраторов Центра оценивания;

* Остановкой перевозок пассажиров в городском и междугородном транспорте;

* Другими установленными Кабинетом Министров Украины ограничениями.

Также предлагается внести изменения в Типовые требования к лицам, претендующим на занятие должностей государственной службы категории "А" относительно:

- урегулирования возможности оценки при проведении конкурса на занятие должностей государственной службы категории "А", в частности умение осуществлять оценку гендерного влияния во время формирования, внедрения и оценки государственной политики;

- обновление компонентов требования к компетентности "Добродетель и соблюдение правил этического поведения".

"Это - важный документ для восстановления полноценной конкурсной процедуры. Но только после принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" № 3491 мы будем иметь полноценный механизм проведения конкурсов во время пандемии короновируса", - подытожил Немчинов.

Напомним, УНН сообщал, что в Кабмине планируют изменить оценку работы глав ОГА в условиях карантина.