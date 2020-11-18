Испытание Путиным: Байден не должен снимать санкции с РФ до вывода войск из Украины - Foreign Policy

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вероятный победитель президентских выборов в США, демократ Джо Байден столкнется с огромными проблемами, когда вступит в должность, одна из них - это работа с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. В этом ключе американскому лидеру следовало бы игнорировать посторонние советы и проявлять большую сплоченность с партнерами - говорится в статье ведущего американского журнала Foreign Policy, информирует УНН.

"Россия при Путине представляет реальную угрозу для США и других стран Запада, соседей России и ее собственного народа. Байден, кажется, понимает это, не в последнюю очередь потому, что он стал мишенью российского вмешательства в выборы 2020 года, включая кампанию по дезинформации, связанную с Россией, которая была разработана, чтобы очернить его и его сына Хантера", - пишет автор статьи.

Отмечается, что ранее в этом году Байден уже высказывался по поводу российской агрессии, в частности, непосредственно перед выборами, в интервью CBS News он сказал, что считает Россию "самой большой угрозой для Америки сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших союзов".

Автор статьи отмечает, что эти инстинкты вероятного будущего президента "разумны", и Байден, вероятно, назначит чиновников, которые думают так же, когда дело касается путинской России. Однако есть некоторые лица, такие как подписанты открытого письма, опубликованного Politico в начале этого года, которые выступают за "переосмысление" политики США в отношении России и предлагают вести "серьезный и устойчивый стратегический диалог, который направлен на устранение более глубинных источников недоверия и враждебности, что фокусируется на серьезных и неотложных проблемах безопасности, с которыми сталкиваются обе страны".

В издании напоминают, что Путин пришел к власти после ряда кровавых событий в России осенью 1999 года. Позже - под его руководством Россия вторглась в соседнюю Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году. Она незаконно аннексировала Крым и оккупирует другие территории в этих двух странах, а также Приднестровье в Молдове.

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Отмечается также, что именно Путин несет полную ответственность за сбивание в 2014 году рейса MH17 Malaysia Airlines, а также поддерживает авторитарных лидеров-единомышленников, включая президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Сирии Башара Асада и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Путин также больше заинтересован в том, чтобы изобразить Соединенные Штаты самым большим врагом России - чтобы "оправдать свой репрессивный контроль у себя дома", - чем в улучшении двусторонних отношений.

Так, говорится в статье, несколько прошлых администраций США испытывали "соблазн договориться с Россией", но каждый раз это заканчивалось агрессивными действиями Кремля.

"Проблема в Путине. Он просто не заинтересован в любом переосмыслении американо-российских отношений, если только это не повлечет за собой капитуляцию со стороны Вашингтона. Пока Путин остается у власти, нет смысла тратить драгоценное дипломатическое и президентское время и усилия на попытки улучшить американо-российские отношения. Однако есть одно исключение: контроль над вооружениями, где Соединенные Штаты и Россия взаимно заинтересованы в продолжении нового соглашения о СНВ, срок действия которого истекает в феврале следующего года. Также, как США смогли подписать несколько соглашений о контроле над вооружениями с Советским Союзом, когда эти две страны были соперниками во время "холодной войны", Вашингтон сегодня может найти общий язык с Москвой, рассматривая путинскую Россию как угрозу практически по всем другим вопросам. Ни одна из стран не хочет и не может позволить себе участвовать в дорогой дестабилизирующей гонке вооружений", - говорится в статье.

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По словам автора, при рассуждении о России, администрации Байдена было бы разумно делать выводы из ошибок предыдущих администраций в отношениях с этой страной - ущерб от ее действий требует серьезного отпора со стороны Запада, и Соединенные Штаты должны возглавить эти усилия.

"По сути, администрация Байдена должна разработать политику сдерживания. Первый шаг в такой "политике сдерживания" требует, чтобы Соединенные Штаты относились к своим союзникам как к союзникам, а не как к целям для препятствования. Хотя между союзниками могут быть разногласия, однако Европейский Союз и Германия не представляют угрозы для Соединенных Штатов, несмотря на то, что мог о них думать Трамп", - отмечает автор.

По его мнению, борьба США с европейскими союзниками дает Путину возможности использовать их разногласия. Противодействие Путину будет намного эффективнее, если Соединенные Штаты и Европа будут тесно сотрудничать.

Кроме того, отмечается, что Байдену следует опираться индивидуализации отношений, как это пытался сделать Трамп с Путиным, а ранее Обама с Медведевым. Но также, администрация Байдена должна помнить, что российский режим Путина - это не российский народ в целом.

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Путин проводит политику и действия, которые приносят пользу ему и его коррумпированному окружению, а не населению России. В то время, как Путин рассматривает Соединенные Штаты как врага, по данным опроса Левада-центра, в начале этого года только 3% россиян разделяли это мнение (хотя во время недавнего опроса этот процент необъяснимым образом вырос до 70%).

Байден уже писал о том, что его цель - "наложить на Россию реальную цену за нарушение международных норм и поддержать российское гражданское общество". В таком случае отмечается, что администрация Байдена должна агрессивно выполнять "закон Магнитского", который предусматривает наказание российских чиновников, которые делают грубые нарушения в области прав человека.

Автор упоминает также, что, в то время, как ЕС ввел санкции в отношении нескольких российских чиновников, подозреваемых, например, в причастности к отравлению Алексея Навального, США ничего не сделали по этому поводу, а Трамп ничего не заявлял. Байден же должен четко осудить эти действия и наложить санкции, считает автор статьи.

"Байдену следует игнорировать совет ослабить или снять санкции в отношении России до тех пор, пока Путин не выведет российские войска из Украины, включая Крым. Байдену также следует применять санкции и меры противодействия российскому хакерству. Вместо того, чтобы ослаблять санкции, он должен периодически их наращивать - в идеале - в ногу с ЕС - и давать понять, что такие мероприятия будут продолжаться до тех пор, пока Путин не изменит свое поведение", - подчеркивается в статье.

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По словам автора, Байден также должен отбросить любые советы "сдать" соседей России, например, исключить возможность членства в НАТО для Украины и Грузии.

"Вашингтон должен уважать стремление жителей этих стран присоединиться к евроатлантическому сообществу. Граждане стран Балтии, которые вступили в НАТО в 2004 году, лучше спят по ночам, зная, что у них есть гарантии безопасности Альянса, защищающие их от агрессии Путина. Народы Грузии и Украины должны иметь такое же право. в противном случае, НАТО предоставит России де-факто "право вето" относительно заинтересованности стран в присоединении к евроатлантическим институтам - и даже поощрит Путина к дальнейшему территориальному расширению, чтобы заблокировать стремление других стран", - говорит автор.

Утверждается, что Байден также должен лично показать свою поддержку - так как, "ни Обама, ни Трамп не посетили Украину или Грузию во время своего президентства, чтобы продемонстрировать поддержку США на высшем уровне этих молодых демократий".

Байден же бывал в обеих странах много раз, и он "должен включить эти остановки в свое турне по Европе".

"Инвестиции в успех этих стран - хороший способ укрепить их защиту от Москвы. Он (Байден - ред.) также должен безоговорочно поддерживать народ Беларуси в его борьбе против Лукашенко", - считают в FP.

В конечном итоге, указывается, что Соединенные Штаты должны прекратить подпитывать коррупцию в России, отказавшись от "грязных российских денег".

"Вашингтону не нужно переосмысливать, перезагружать или делать предложения Москве. Точный анализ и политика сдерживания - лучший способ справиться с угрозой, исходящей от путинской России. Инстинкты Байдена разумны - будем надеяться, что он и его администрация будут их соблюдать", - указывает автор материала.

Как сообщал УНН, по мнению редакции немецкой газеты Bild, Джо Байден не только так же сильно хочет остановить проект газопровода "Северный Поток - 2", как его предшественник, но имеет возможность поставить точку в истории проекта Кремля.