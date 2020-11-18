Услуга э-малыш: в правительстве устранили различия в образцах бланков

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правительство поддержало проект постановления, которым предоставление услуги "э-малыш" предполагается только там, где есть техническая возможность субъектов предоставления этой услуги. Соответствующее решение было поддержано правительством, передает корреспондент УНН.

"Постановление касается усовершенствования урегулирования механизма предоставления услуги "э-малыш", - сказал во время выступления министр юстиции Денис Малюська.

Предполагается, что предоставление услуги "э-малыш" осуществляется на всей территории Украины при условии институциональной и технической возможности субъектов предоставления услуг. Также проект постановления устраняет различия в образцах бланков.

Напомним, по информации Минцифры, услугой "э-малыш" можно воспользоваться уже в более чем 140 населенных пунктов. Так, к этой услуге подключено уже 160 родильных домов.