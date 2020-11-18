В правительстве утвердили приоритетные инвестиционные проекты: их более 100

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Кабмин утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Проект распоряжения разработан для выполнения пункта 56 Плана мероприятий по выполнению государственной программы по стимулированию экономики для преодоления негативных последствий, вызванных мерами по предотвращению и распространению COVID-19", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Всего в проект перечня приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы внесены 103 проекта, из которых 47 проектов предусматривают один из возможных механизмов реализации - за счет средств государственного и местного бюджета, в том числе, из которых исключительно за средства государственного бюджета - 4.

Добавим, что Кабмин предлагает ввести накопительную пенсию для людей с тяжелой профессией.