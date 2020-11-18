Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0053  EUR: 33,40 0,1554 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Рабочая группа по КСУ начнет работать завтра: нардеп рассказала, как организуют работу
Рабочая группа по КСУ начнет работать завтра: нардеп рассказала, как организуют работу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8715

В правительстве утвердили приоритетные инвестиционные проекты: их более 100

В правительстве утвердили приоритетные инвестиционные проекты: их более 100

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Кабмин утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Проект распоряжения разработан для выполнения пункта 56 Плана мероприятий по выполнению государственной программы по стимулированию экономики для преодоления негативных последствий, вызванных мерами по предотвращению и распространению COVID-19", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Всего в проект перечня приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы внесены 103 проекта, из которых 47 проектов предусматривают один из возможных механизмов реализации - за счет средств государственного и местного бюджета, в том числе, из которых исключительно за средства государственного бюджета - 4.

Добавим, что Кабмин предлагает ввести накопительную пенсию для людей с тяжелой профессией.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, инвестиции, проекты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.