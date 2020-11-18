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Кабмин принял решение о ежеквартальном мониторинге эффективности работы глав ОГА

Кабмин принял решение о ежеквартальном мониторинге эффективности работы глав ОГА

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Чиновники поддержали проект постановления о экспериментальном проекте по проведению ежеквартального мониторинга и оценке эффективности работы глав областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций на основе актуализированного перечня показателей. Соответствующее решение поддержали чиновники с трехдневной доработкой, передает корреспондент УНН.

Проектом постановления предусматривается проведение ежеквартального мониторинга и оценки эффективности работы глав областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций на основе актуализированного перечня показателей эффективности деятельности глав местных госадминистраций, отслеживание их динамики, сведение и обнародование результатов мониторинга и оценки.

Как сообщал УНН ранее, в Кабинете министров Украины планировали рассмотреть изменения в порядок реализации мониторинга и оценки эффективности деятельности глав ОГА.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ОГА, работа
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