Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0053  EUR: 33,40 0,1554 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Рабочая группа по КСУ начнет работать завтра: нардеп рассказала, как организуют работу
Рабочая группа по КСУ начнет работать завтра: нардеп рассказала, как организуют работу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8925

Правительство назначило нового главу Государственной таможенной службы

Правительство назначило нового главу Государственной таможенной службы

Павел Рябикин

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Новым главой Государственной таможенной службы Украины назначен Павел Рябикин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Рябикина Павла Борисовича назначили главой Таможенной службы", - отметил нардеп.

Добавим, что с 2017 года Павел Рябикин был гендиректором аэропорта "Борисполь".

Напомним, что 28 октября правительство согласовало назначение Рябикина главой Гостаможни.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, таможня, правительство, назначения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.