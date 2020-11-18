Правительство назначило нового главу Государственной таможенной службы

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Новым главой Государственной таможенной службы Украины назначен Павел Рябикин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Рябикина Павла Борисовича назначили главой Таможенной службы", - отметил нардеп.

Добавим, что с 2017 года Павел Рябикин был гендиректором аэропорта "Борисполь".

Напомним, что 28 октября правительство согласовало назначение Рябикина главой Гостаможни.