Новости: Политика
18 ноября 2020, 15:32 • Виталий Журак • 8925
Правительство назначило нового главу Государственной таможенной службы
Павел Рябикин
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Новым главой Государственной таможенной службы Украины назначен Павел Рябикин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Рябикина Павла Борисовича назначили главой Таможенной службы", - отметил нардеп.
Добавим, что с 2017 года Павел Рябикин был гендиректором аэропорта "Борисполь".
Напомним, что 28 октября правительство согласовало назначение Рябикина главой Гостаможни.
Источник: УНН
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