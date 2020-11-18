Правительство распределило субвенцию для более 200 объектов социнфраструктуры

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правительство распределило субвенцию регионам для 243 объектов социальной инфраструктуры. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров Украины, передает корреспондент УНН.

"Правительство распределило субвенцию регионам для 243 объектов социальной инфраструктуры. Только что на заседании утвердили распределение субвенции для местных бюджетов, чтобы в полной мере реализовать совместный с нашими европейскими партнерами проект "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины", - написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Добавим, что программа предусматривает восстановление значительного количества инфраструктурных объектов для улучшения доступности услуг и сервисов для внутренне перемещенных лиц. Это не только восстановление школ, садиков, больниц и центров по предоставлению административных услуг - это долгосрочная инвестиция в человеческий капитал и благосостояние жителей этих регионов.

Отметим, что сегодня правительство поддержало проект постановления, которым предоставление услуги "е-Малятко" предполагается только там, где есть техническая возможность субъектов предоставления этой услуги.