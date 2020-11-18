В деле Омеляна определен порядок исследования доказательств

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд определил порядок исследования доказательств по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в совершении незаконных действий, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании стороны выступили с вступительными речами. После чего коллегия судей ВАКС определила порядок и объем исследования доказательств", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следующее заседание назначено на 2 декабря.

Как сообщалось, в Высшем антикоррупционном суде прокурор объявил обвинительный акт по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в совершении незаконных действий, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн гривен.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна по делу недополучения портовых сборов.

По данным следствия, в декабря 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

"В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн гривен: с ожидаемых 203,5 млн гривен получено 173,1 млн гривен. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели", - напомнили о сути дела в САП.