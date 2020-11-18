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Верещук об отставке правительства: до утверждения бюджета нецелесообразно

Верещук об отставке правительства: до утверждения бюджета нецелесообразно

Ирина Верещук

КИЕВ. 18 ноября. УНН. К правительству много вопросов, но до утверждения Бюджета-2021 менять его нецелесообразно. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"После бюджетного процесса давайте говорить. Нам надо завершить бюджетный процесс. Нам надо понять, что происходит с локдауном.

И снова же, а что даст отставка правительства? Мы уверены, что новое правительство поможет ситуации. А вот давайте завершим с бюджетом и будем говорить. К правительству очень много вопросов", - сказала нардеп.

Ранее Верещук отмечала, что смена Кабмина - это потеря двух-трех месяцев, пока новые министры войдут в курс дел. Но сейчас для этого времени нет. В частности Верещук против отставки министра здравоохранения Максима Степанова в разгар пандемии.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, отставка, Слуга народа
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