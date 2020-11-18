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ООС: не зафиксировано нарушение "режима тишины"

ООС: не зафиксировано нарушение "режима тишины"

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 18 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны.

Так, саперами ГСЧС разминировано более 13 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 147 взрывоопасных предметов.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинами. Наши защитники неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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