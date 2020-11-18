Медреабилитация военных: в Кабмине решили обновить соглашение со структурой НАТО

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Во вторник под председательством заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко состоялось очередное заседание Координационного совета Трастового Фонда НАТО по физической реабилитации военнослужащих, раненых в антитеррористической операции. По результатам было решено обновить имплементационное соглашение между КМУ и Организацией НАТО по поддержке и поставке касательно реализации сотрудничества в области медицинской реабилитации, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсоц.

"По результатам заседания КСТФ НАТО принято решение об обновлении Имплементационного соглашения между Кабинетом Министров Украины и Организацией НАТО по поддержке и поставке по реализации сотрудничества в области медицинской реабилитации, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2016 года №49, с целью актуализации задач и инициатив в сфере медицинской помощи и реабилитации участников антитеррористической операции, а также по обеспечению медицинских центров в Украине надлежащими средствами оказания соответствующих реабилитационных услуг", - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что на заседании был рассмотрен широкий круг вопросов, в частности относительно поставок медицинского оборудования для реабилитационных учреждений Украины, закупок вспомогательных устройств для травмированных участников АТО и реабилитации в форме физиотерапии раненых украинских военнослужащих, женщин и гражданского персонала сектора безопасности и обороны в Республике Болгария.

Также было обсуждено продление срока реализации проекта "Профессиональная подготовка и обучение специалистов по протезированию/ортезированию в Украине".

"Подготовка отечественных специалистов по протезированию/ортезированию согласно требованиям международных стандартов для обеспечения современными протезами военнослужащих является эффективным механизмом, и в будущем будет способствовать производству современных протезов, эндопротезов для лиц с инвалидностью по всей Украине", - подчеркнул Музыченко.

Напомним, по данным Министерства обороны, Украина является крупнейшим получателем помощи НАТО, которую предоставляют государствам-партнерам в рамках трастовых фондов Альянса. За 6 лет Украина получила помощь на сумму более 490 млн долларов.