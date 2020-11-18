Молдова должна немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной - Санду

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Избранный президент Республики Молдова Майя Санду сегодня провела встречу с украинским послом Марко Шевченко, на которой высказалась в пользу разморозки двусторонних отношений с Украиной. Об этом сказано в заявлении партии Санду “Действие и солидарность”, передает УНН.

“Избранный президент Майя Санду встретилась с Послом Украины в Республике Молдова Марко Шевченко, которого она поблагодарила за поздравление Президента Украины Владимира Зеленского, и обсудила текущую ситуацию в Республике Молдова и необходимость тесного сотрудничества между двумя странами”, — сказано в заявлении.

Сообщается, что во время беседы Санду подчеркнула важность развития стратегического партнерства между Республикой Молдова и Украиной.

“У нас много общих проблем, а также много возможностей, которых мы можем достичь вместе. Мы должны вывести Молдову из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной. В то же время мы обсудили синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции”, — заявила она.

Избранный президент также подчеркнула, что у Республики Молдова и Украины есть полная повестка дня, которая будет возобновлена в ближайшее время.

Как сообщал УНН, ранее сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Министерство иностранных дел уже работает над организацией визита в Украину Майи Санду.