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Второй тур местных выборов: ЦИК выделила более 50 млн грн для восьми ОГА

Второй тур местных выборов: ЦИК выделила более 50 млн грн для восьми ОГА

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия для повторного голосования 22 ноября на местных выборах выделила более 51 млн грн для 8 областных государственных администраций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"18 ноября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия утвердила дополнительное распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования 22 ноября 2020 года по местным выборам 25 октября 2020 года на общую сумму 51 млн 378 тыс. 600 гривен для 8 областных государственных администраций", - говорится в сообщении.

Также ЦИК утвердила средние нормы расходов территориальных и участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение повторных местных выборов, избирательный процесс которых начинается в 2020 году.

Напомним, по состоянию на 18 ноября Центральная избирательная комиссия получила сведения о результатах выборов депутатов 1517 местных советов, что составляет почти 96,2% от общего количества.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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