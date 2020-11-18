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Рабинович обратился к николаевцам: Нет лучшего кандидата в мэры, чем Владислав Чайка

Рабинович обратился к николаевцам: Нет лучшего кандидата в мэры, чем Владислав Чайка

Вадим Рабинович

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Народный депутат от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Вадим Рабинович обратился к николаевцам с просьбой поддержать их кандидата в мэры города Владислава Чайку. Соответствующее видео опубликовано на сайте ОПЗЖ.

“Дорогие жители славного города Николаева! В ближайшие дни у вас состоится второй тур выборов. Я думаю, что у вас беда та же, что и у нас всех: разбитые дороги, уничтоженная инфраструктура и никакой надежды. Но мне кажется, что надежда есть. И она идет вместе с нашей партией и вместе с замечательным человеком, человеком слова, человеком дела, человеком, понимающим все проблемы городской инфраструктуры, — Владиславом Чайкой”, — отметил он.

Рабинович считает, что сегодня нет лучше кандидата в мэры Николаева, чем Чайка.

“Я не думаю, что есть лучше команда, чтобы спасти ситуацию в стране, чем наша. Дорогие друзья, мы должны своей рукой, опуская бюллетень в урну, выбрать свое счастье или, не дай бог, наоборот. Выберите счастье вместе с нами, выберите надежду вместе с нами, выберите Владислава Чайку!” — резюмировал лидер ОПЗЖ.

Напомним, что второй тур выборов мэра в Украине состоится 22 ноября в городах: Днепре, Кривом Роге, Николаеве, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровно.

Источник: УНН
Теги: выборы, Николаев и Николаевская область, мэр
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