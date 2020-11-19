Зеленский упрекнул Шмыгаля, что он редко общается с бизнесом

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул премьер-министра Дениса Шмыгаля в том, что он не очень часто общается с представителями бизнеса. Об этом он сказал общаясь с премьер-министром по видеовызову, передает корреспондент УНН.

“Я думаю, в целом, вам нужно чаще говорить с бизнесом Денис Анатольевич. Я думаю, что из-за того, что им не хватает коммуникации, многое они не видят, что вы делаете, и не понимают, куда смотрит государство и куда идет”, — сказал Зеленский Шмыгалю.

Шмыгаль ответил, что идет поиск компромиссов с участием профильных министерств.

Ранее в столице у здания Верховной Рады состоялась акция протеста “SaveФОП”.

Отметим, что участники акции требовали отмены “карантина выходного дня”, а также выступали за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Напомним, парламентарии не приняли за основу законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП.