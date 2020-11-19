Поддержка бизнеса во время карантина и привлечение стран к "Крымской платформе" — главные события суток

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Поддержка бизнеса Кабмином и Президентом, привлечения иностранных партнеров Украины к “Крымской платформе” и распространение коронавирусной инфекции в Украине. Об этих и других событиях вечера и ночи в обзоре УНН.

Поддержка бизнеса со стороны властей

Президент Владимир Зеленский в среду вечером снял третью часть своего влога, в котором заявил, что в ближайшие дни ожидает от Кабинета министров Украины комплексную программу поддержки бизнеса, пострадавшего от карантина. В свою очередь, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что Зеленский кроме правительства призвал также приобщиться и Верховную Раду к сотрудничеству с Кабинетом Министров, чтобы как можно быстрее решить проблемы физических лиц-предпринимателей, в том числе о порядке использования кассовых аппаратов.

В частности Зеленский видеосвязью обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем меры по улучшению условий ведения предпринимательства для представителей малого и среднего бизнеса. Во время разговора Президент также упрекнул Шмыгаля, что он редко общается с представителями бизнеса.

Коронавирус в Украине

Во время того же влога, Зеленский заявил, что в случае необходимости государство готово увеличить вдвое количество коек для больных COVID-19.

Между тем, вечером 18 ноября головы Херсонской и Черновицкой ОГА сообщили про антирекордные суточные приросты инфицированных коронавирусом. Так, в Черновицкой области этот показатель составил почти полтысячи человек, когда председатель ОГА Херсонщины сообщил про более 300 инфицированных человек за сутки.

В частности, вечером среды главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что глобальный механизм распространения вакцины от коронавирусной инфекции COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от COVID-19.

Привлечение стран-партнеров Украины к “Крымской платформе”

В Министерстве иностранных дел вчера вечером провели две беседы по дипломатическим каналам с представителями внешнеполитических ведомств Бразилии и Бельгии.

Так, во время разговора со своим коллегой из Бразилии, украинский глава МИД Дмитрий Кулеба проинформировал его о ситуации на временно оккупированных территориях Украины и украинской инициативи по созданию “Крымской платформы”, что является площадкой по координации международных усилий с деоккупации Крыма и противодействия грубым нарушением прав человека во временно оккупированном Крыму. Ответ представителя латиноамериканской страны не приводится.

Впрочем, кроме привлечения к платформе, министры отметили важность осуществления в следующем году визита президента Бразилии в Украину.

В свою очередь, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова призвала представителя бельгийского МИД поддержать “Крымскую платформу” . В ответ бельгийская сторона поблагодарила за приглашение присоединиться к упомянутой инициативе и выразила принципиальную поддержку позиции Украины по деоккупации Крыма. В бельгийском МИД также выразили убеждение, что указанная проблематика будет обязательно сохранена в повестке дня ООН в 2021 году.