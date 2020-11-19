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Украина предлагает России собрать внеочередное заседание трех подгрупп в ТКГ

Украина предлагает России собрать внеочередное заседание трех подгрупп в ТКГ

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украинская делегация обратилась к российским коллегам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины с предложением интенсифицировать работу ТКГ, в частности - в сфере безопасности, политическом и гуманитарном направлениях, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы украинской делегации.

"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание Рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, Рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и Рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам и заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия Трехсторонней контактной группой соответствующих решений. В частности, по разблокированию работы КПВВ и обмену лицами, которые взаимно содержатся", - говорится в сообщении пресс-службы.

В украинской делегации выразили надежду на понимание российской стороной степени ответственности за срыв международных договоренностей на высшем уровне, достигнутых 9 декабря 2019 года в Париже.

На прошлой неделе по результатам рабочей встречи политических советников лидеров государств "нормандской четверки" Германия и Франция поддержали Украину относительно единого Плана действий по Донбассу.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, контактная группа
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