Украина должна предоставить приоритет "ковидным" тестам отечественного производства на законодательном уровне - юрист

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Во всем мире практикуют поддержку отечественного производителя. Это связано и с рабочими местами, и с налогами, которые он платят на территории страны в бюджет. Поэтому в Закон Украины "О публичных закупках" следует внести не только ценовые критерии, но и наличие локального производства тестов на коронавирус. Об этом рассказал старший партнер юридической фирмы "Правовой Альянс" Дмитрий Алешко.

"Закон позволяет применять ценовые критерии. То есть фактически можно предложить внести изменения в Закон Украины "О публичных закупках" и в эти неценовые критерии оценки тендерного предложения включить наличие локального производства, с определенным процентом в отдельном весе этого производства", - рассказал он.

Внесение такого параметра в законодательство даст возможность государству добавлять баллы к тендерному предложению отечественного участника торгов.

"Если на тендер будет выходить зарубежный поставщик и отечественный, то у отечественного появится дополнительный шанс и процент для того, чтобы этот тендер выиграть", - подчеркнул юрист.

По мнению Алешко, это необходимо для того, чтобы поддерживать отечественного производителя, который создает рабочие места и платят налоги в бюджет.

"Поэтому в целом я такую идею поддерживаю, но она должна быть реализована правильно", - считает эксперт.

Напомним, в Раде раскритиковали правительство за то, что Украина закупает "ковидные" тесты на миллиарды за рубежом вместо использования украинских.

В парламенте считают, что закупка тестов у отечественного производителя сделает Украину независимой от импорта. Поддержка нацпроизводителя также целесообразнее с точки зрения экономии бюджетных средств.

Ранее УНН писал, что после введения "карантина выходного дня" среди украинцев набирает обороты инициатива по поддержке отечественных производителей в различных отраслях. С соответствующей инициативой известный украинский бизнесмен обратился даже к президенту Владимиру Зеленскому.