Усиленная резолюция: в ООН признали незаконными российские "органы власти" в оккупированном Крыму

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН признал незаконными российские органы власти на территории временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в обновленной резолюции комитета "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", которая была принята 18 ноября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Мы искренне благодарны нашим друзьям, государствам-членам ООН, за последовательную и неизменную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Я надеюсь, что после утверждения в декабре резолюции уже Генассамблеей ООН, благодаря консолидированной позиции международного сообщества и давления на РФ, Россия выполнит все пункты и, наконец, освободит оккупированные украинские территории", - подчеркнул вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Отмечается, что соавторами резолюции выступили Украина, Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран-партнеров Украины. Ее поддержали 63 страны.

В резолюции, среди прочего, отмечается, что РФ занимается дискриминацией жителей полуострова, включая крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам. Третий комитет ГА ООН осуждает нарушение прав человека в оккупированном Крыму, попытку аннексии и временную оккупацию полуострова Россией. Осуждает навязывание российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и голосований, изменение демографического состава населения и подавление национальной идентичности.

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"В резолюции осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму и отдельно отмечается, что органы и должностные лица Российской Федерации, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными, и их следует называть исключительно "оккупационными органами Российской Федерации". Третий комитет ГА ООН обеспокоен тем, что действующие международные договора об обязательствах по правам человека, участником которых является Украина, не полностью соблюдаются оккупационным государством в Крыму", - отмечают в пресс-службе.

Также, по данным Минреинтеграции, третий комитет ГА ООН подтвердил свою глубокую озабоченность тем, что оккупационная держава продолжает отказывать в доступе в Крым мониторинговых миссий ММПЧУ и СММ ОБСЕ, несмотря на наличие у них мандата, который охватывает всю территорию Украины в международно признанных границах.

Комитет обеспокоен разрушительной деятельностью оккупационного государства, что сопровождается экспроприацией земель, сносом домов, истощением природных и сельскохозяйственных ресурсов, что оказывает негативное влияние и способствует изменению экономической и демографической структуры Крыма.

Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции по правам человека на территории временно оккупированного Крыма прошел голосование в третьем комитете Генассамблеи ООН.