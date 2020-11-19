ВАКС отменил еще один свой приговор из-за решения Конституционного суда

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд отменил приговор бывшему директору государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" государственного концерна "Укроборонпром" Роману Тымкиву в умышленном непредставлении электронной декларации, из-за решения Конституционного Суда Украины, передает корреспондент УНН.

"Суд постановил... отменить приговор Высшего антикоррупционного суда от 7 мая 2020 года по делу, где Тымкива признано виновным в уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 366-1 УК Украины на основании утвержденного соглашения о признании виновности от 7 мая 2020 года, заключенного между прокурором... и обвиняемым Тымкивым. Закрыть на основании пункта 4 части 1 ст. 284 УПК уголовное производство от 9.08 2016 № 52017000000000540 по обвинению Тымкива в совершении уголовного преступления по ст. 366-1 УК Украины", - сказал судья.

Напомним, Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и бывшим директором государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" государственного концерна "Укроборонпром" Романом Тымкивым по делу о представлении недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства за 2017-2018 годы.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отменил приговор судьи апелляционного суда Днепропетровской области Надежды Посунся, которая обвинялась в умышленном непредоставлении электронной декларации, из-за решения Конституционного суда Украины.

Таким образом, ВАКС отменил уже два своих приговора за ложь в декларациях.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.