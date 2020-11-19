Суд в очередной раз не смог рассмотреть апелляцию на закрытие дела в отношении Злочевского

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла на 11 декабря рассмотрение апелляционной жалобы САП на постановление Печерского районного суд Киева об обязании закрыть дело в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"(Рассмотрение апелляционной жалобы перенесли - ред.) на 11 декабря на 10:00", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда планировала 18 ноября рассмотреть апелляционную жалобу САП на постановление Печерского райсуда столицы об обязании закрыть дело в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Печерского райсуда Киева об обязании закрыть дело в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Так, решение было вынесено 1 октября 2020 года следственным судьей Печерского райсуда Киева.

Ранее в ОГП рассказали, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они были переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР.

Напомним, ранее сообщалось о судьбе трех уголовных производств, которые расследовались в отношении Злочевского.

Первое производство относительно уклонения от уплаты налогов было закрыто после того, как компания Burisma Злочевского оплатила 180 млн грн штрафа. Еще в одном производстве, которое касалось отмывания средств, расследование было закрыто после решения Лондонского суда, в котором было признано, что деньги Злочевский получил на свой счет от продажи одной из нефтебаз. Тогда еще ГПУ не смогла привести в Лондонском суде контраргументы, производство в конце концов было закрыто.

Кроме того, еще с 2014 года шло расследование о хищении государственных ресурсов. Злочевский, будучи министром природных ресурсов, выдавал лицензии, по мнению следствия, связанным с ним фирмам, в частности речь идет и о фирме Burisma. Но дело было закрыто. Закрыли это дело детективы НАБУ, куда дело было передано тогда еще Генпрокуратурой.