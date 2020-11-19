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Раде рекомендовали поддержать два законопроекта о гражданской авиации

Раде рекомендовали поддержать два законопроекта о гражданской авиации

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Комитет ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал ВРУ принять за основу законопроекты о принятии и внедрении авиационных правил Украины и урегулирование законодательства в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

Комитет рекомендовал ВР принять за основу законопроекты:

▪️ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины" (№3683). Им предусматривается, что порядок разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины должен происходить с учетом актов Европейского Союза в области гражданской авиации.

▪️ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации" №3716. Им уточняется понятийный аппарат, нормируются вопросы учета (регистрации) беспилотных воздушных судов, устанавливаются требования к компетентности дистанционного пилота, его подготовки, вводится обязанность эксплуатанта БПС по страхованию ответственности за вред, причиненный третьим лицам.

Напомним, по информации Мининфраструкутры, Федеральное авиационное управление США (FAA) с 27 октября полностью сняло ограничения для американских авиакомпаний на полеты через воздушное пространство над Черным морем под ответственностью Украины, ведь Украина ввела действенные меры по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации в этом районе.

Источник: УНН
Теги: авиация, законопроект, ВРУ
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