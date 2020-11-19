Степанов опроверг историю об отце, больного COVID-19, который отдал кислород сыну

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что история о мужчине, который якобы умер от COVID-19, отдав свою суточную дозу кислорода сыну в городской больнице в Белой Церкви, опровергнута. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.

"Давайте конкретно об этой истории. Речь шла о третьей городской больнице Белой Церкви. Мы разбираемся в каждом таком случае, потому что по таким случаям в СМИ формируется мнение о системе здравоохранения, которая не находится в хорошем состоянии... Главный врач этой больницы полностью опровергает эту информацию. Эта больница имеет 130 коек для больных COVID-19, из которых 84 кровати оборудованы кислородом, и находится, по-моему, 71 пациент в этой больнице под кислородом...", - рассказал Степанов.

Добавим, что ранее сообщалось, что якобы в инфекционной больнице №3 в Белой Церкви Киевской области умер мужчина, больной COVID-19, который отказался от своей суточной дозы кислорода, чтобы отдать ее сыну.

Как сообщалось, Степанов заявил, что в Житомирской больницы № 1, где от COVID-19 умерла 39-летняя преподавательница Государственного университета "Житомирская политехника" Ольга Грабар, на сегодня кислородом обеспечено 106 коек.

Напомним, в Украине в больницах сейчас размещено более 23 тысяч коек с подведенным кислородом на фоне борьбы с COVID-19.