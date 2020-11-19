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НАПК разработало рекомендации по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

НАПК разработало рекомендации по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции разработало рекомендации по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, который лежит в основе всех коррупционных преступлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК разработало проект методических рекомендаций по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В рекомендациях собраны подробные разъяснения о составляющих конфликта интересов, основные мероприятия по его урегулированию и предусмотренную ответственность за нарушение законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная цель этих рекомендаций - сделать институт конфликта интересов более понятным и сформировать единый подход к пониманию и соблюдению правил предотвращения и урегулирования конфликта интересов и связанных с ним ограничений.

"Конфликт интересов лежит в основе всех коррупционных преступлений. НАПК работает, чтобы требования закона по предотвращению конфликта интересов были понятны и уменьшали количество нарушений", - отметил глава НАПК Александр Новиков.

Ознакомиться с перечнем рекомендаций можно по ссылке.

Напомним, Конституционный Суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов, признав такие полномочия неконституционными.

Источник: УНН
Теги: конфликт, НАПК
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