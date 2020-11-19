Закрытие ВАКС является наибольшим риском для антикоррупционной системы - Сытник

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Для антикоррупционной системы наибольшим риском является решение Конституционного суда Украины относительно Высшего антикоррупционного суда, ведь в случае закрытия ВАКС в ближайшие 5-7 лет это будет уже невозможно решить. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник во время форума "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс" в рамках URC2020 по уголовному праву и процессу, передает корреспондент УНН.

"Самым большим риском я вижу то, что несмотря на то, что действительно очень плохое решение, которое перечеркнуло определенную работу и очень символично, что первый приговор Антикоррупционного суда был именно по фиктивному декларированию и этот приговор уже отменен...", - рассказал Сытник.

По его словам, такие дела можно достаточно быстро расследовать и направлять в суд.

"Но больше всего, что сейчас меня волнует и думаю всех, кто следит за событиями в антикоррупционной структуре, самой большой проблемой является то, что каждые 5-6 дней Антикоррупционный суд выносит приговор, связанный с реальным лишением свободы, тех людей которые проходят по делам, которые расследовались детективами НАБУ. Это реально напугало всех. Наибольший риск в том, что даже если парламент будет исправлять ту ситуацию, которая возникла после решения КСУ, если будет решение суда об отмене Антикоррупционного суда, то это будет проблема, которую в ближайшие 5-7 лет уже невозможно будет решить", - сказал Сытник.

Сытник добавил, что несмотря на болезненные удары, антикоррупционная инфраструктура в Украине работает и она действенна.

Напомним, Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части рассмотрения дела о конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.