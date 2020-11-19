Российскому актеру Гребенщикову запретили въезд в Украину на три года

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Российскому актеру Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину. Гражданин РФ, Кирилл Гребенщиков, прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом из Минска. По словам мужчины, в Украине планировал присоединиться к телевизионным съемкам. Во время пограничного оформления работники Госпогранслужбы установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым, где принимал участие в съемках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на ВОТ Украины и выезда из нее.

"Как результат, пограничники отказали ему во въезде и вынесли решение о трехлетнем запрете на въезд в Украину. Сейчас гражданина России возвращено обратным рейсом в Беларусь", - добавили в сообщении.

Напомним, российского актера Павла Трубинера включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.