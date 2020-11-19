Минздрав: строительство центра диагностики при Институте рака запустят в следующем году

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов решила направить 2,5 млрд грн на проекты в сфере медицины в 2021 году, в том числе на строительство Центра молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний при Национальном институте рака (НИР), которое запустят в следующем году. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов, и на комиссии было принято единогласное решение направить в 2021 году средства на государственные инвестиционные проекты в сфере медицины", - сказала Шаталова.

По ее словам, всего из общей суммы в 4 млрд грн на нужды медицины направлено 2,5 млрд грн.

"В частности, это и новый Центр молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний при Национальном институте рака. Речь идет о центре, который никак не могли построить в течение трех предыдущих лет. Наконец мы подготовили в течение 2020 года всю необходимую документацию, сделали проектные документы, прошли экспертизы, получили решение о подрядчиков и мы готовы запускать строительство, начиная со следующего года", - рассказала она.

Напомним, ранее Кабинет министров перенаправил около 105 млн грн из фонда для онкобольных, из которых 61,5 млн грн потратят на ремонт дорог во Львовской области. В Кабинете министров прокомментировали решение о перенаправлении средств и отметили, что в следующем году построят диагностический центр для онкобольных, а средства перераспределили из-за того, что их невозможно использовать в этом году.

Как сообщал УНН, 18 ноября Кабмин утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов.