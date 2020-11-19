Зеленский - послам G7: Сытник останется директором НАБУ

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с послами стран G7, во время которой пообещал, что после 16 декабря директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник будет оставаться в должности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Президента.

Так, участники встречи, в частности, обсудили угрозы, стоящие перед Национальным антикоррупционным бюро Украины из-за решени Конституционного Суда.

Президент подчеркнул, что признание КСУ неконституционными отдельных положений Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" на данный момент не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора.

"Решение Конституционного Суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться в должности", - заявил Президент.

Директор НАБУ Артем Сытник, присутствовавший на встрече, отметил, что полностью согласен с позицией Главы государства и Офиса Президента Украины об отсутствии факторов, которые критически влияют на работу органа. И что решение КСУ сейчас не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности независимо и эффективно. В то же время НАБУ совместно с властями будет отрабатывать ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КСУ в будущем.

Напомним, положение закона о НАБУ о предоставлении Президенту Украины полномочий назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ признано неконституционным, согласно решению КСУ от 16 сентября.

Тогда авторы ходатайства утверждали, что оспариваемые положения закона противоречат Конституции Украины, поскольку предусматривают "наделение Президента Украины дополнительными полномочиями (не закрепленными Конституцией Украины)".

Как сообщалось, 28 августа КСУ также признал неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.