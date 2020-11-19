Украинские ученые разработали концепцию организационно-технической модели киберзащиты

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Ученые Национального института стратегических исследований и Госспецсвязи разработали концепцию организационно-технической модели киберзащиты, которая будет состоять из трех уровней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

"Заместитель главы Госспецсвязи Александр Потий во время выступления на научно-практической конференции "Информационно-телекоммуникационные системы и технологии и кибербезопасность: новые вызовы, новые задачи"... Представил Организационно-техническую модель киберзащиты. В разработке организационно-технической модели киберзащиты приняли участие специалисты и ученые Национального института стратегических исследований, Госспецсвязи, Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, специалисты частных компаний и независимые эксперты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Госспецсвязи возложена обязанность разработки, внедрения и распространения организационно-технической модели киберзащиты.

"В Госспецсвязи сформировался коллектив и проводится работа, которая позволила нам разработать концепцию такой модели, и сейчас мы отрабатываем ее отдельные элементы... Организационно-техническая модель киберзащиты - это составляющая национальной системы кибербезопасности. Мы должны обеспечить на организационном, технологическом и базисном уровне взаимодействие между субъектами национальной системы кибербезопасности, соответствующими техническими подразделениями этих субъектов, опирающиеся на соответствующую защищенную информационную инфраструктуру", - сказал Александр Потий.

По его словам, если рассматривать киберзащиту как целенаправленную деятельность по обеспечению безопасности киберпространства, то необходимо определить структуру такой деятельности, субъекты киберзащиты, цели киберзащиты и соответствующую инфраструктуру, которая эту деятельность будет поддерживать.

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Указано, что Организационно-техническая модель киберзащиты будет состоять из трех вертикально и горизонтально интегрированных инфраструктур.

"Первый уровень - это организационно-управляющая инфраструктура киберзащиты. Составными элементами этой инфраструктуры являются субъекты национальной системы кибербезопасности, определенные соответствующим законодательством в настоящее время. Субъекты киберзащиты сгруппированы в государственный, академический, частный, общественный и региональный секторы. Второй уровень - это технологический уровень или технологическая инфраструктура киберзащиты, которая состоит из совокупности сил и средств киберзащиты", - отметил Александр Потий.

По его словам, это соответствующие технологические подразделения субъектов киберзащиты различных секторов. На этом уровне обеспечивается соответствующее взаимодействие технологических подразделений, то есть обмен информацией, мониторинг, обеспечение устойчивой безопасности киберпространства.

"Технологическая инфраструктура имеет три горизонта - национальный, отраслевой (региональный) и объектовый. Третий уровень - это базовая инфраструктура киберзащиты, что обеспечивает основные возможности киберзащиты. Базовая инфраструктура состоит из двух слоев: защищенная информационная инфраструктура и осведомленное общество (общество и граждане)", - добавил Потий.

Он отметил, что механизмы имплементации этой модели и ее ресурсное обеспечение - это два очень важных компонента, которые охватывают все уровни архитектуры.

"Механизм имплементации - это соответствующие разработка и усовершенствование нормативной базы путем принятия соответствующих законодательных актов, нормативных актов, стандартов, приказов на всех уровнях - с верхнего до нижнего уровней управления... Приглашаю все сообщество специалистов участвовать в обсуждении элементов этой модели, чтобы мы могли как можно быстрее разработать ее концепцию, утвердить ее соответствующим образом, как этого требует от Госспецсвязи законодательство, и двигаться вперед", - сказал Александр Потий.

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 11 ноября, принял решения, направленные на кибербезопасность и защиту информации.