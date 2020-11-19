Вопреки коронавирусу: в этом году только один курорт Турции посетили 150 тыс. украинцев

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украинские туристы предпочитают отдыхать в Турции в основном в курортных городах Анталье и Мугле. Последний в нынешнем году посетили 150 тыс. украинцев. Об этом сообщил консул Украины в Анталье Эмир Рустамов на встрече с главой муниципалитета провинции Мугла Османом Гюрюном, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".

"В приоритете граждан нашей страны Анталья, а затем Стамбул. В нынешнем году 150 тыс. украинцев провели отпуск в Мугле, несмотря на пандемию коронавируса и ограничения", - констатировал Рустамов.

Дипломат выразил уверенность в том, что потенциал сотрудничества в сфере туризма будет расти по мере расширения связей между двумя странами.

"Турцию и Украину связывают прочные исторические и культурные связи. Мы можем укрепить сотрудничество на региональном уровне", - сказал консул.

Отметим, сегодня для граждан Украины из-за пандемии открытыми остались границы немногих туристических стран.

Как рассказал УНН эксперт, туристы, которые хотят отправиться встречать Новый год за границу, могут выбрать Египет, Турцию или дальние страны - Доминиканскую Республику или Мексику.