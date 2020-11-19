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Председателя Черновицкого облсовета госпитализировали с COVID-19: состояние стабильно тяжелое

Председателя Черновицкого облсовета госпитализировали с COVID-19: состояние стабильно тяжелое

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный. Как сообщили в пресс служба облсовета, поражения легких пациента составляет 50%, состояние стабильно тяжелое, передает УНН.

"От субботы председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный", - говорится в сообщении.

Как утверждает врач-пульманолог Черновицкой областной клинической больницы Татьяна Цинтар, поражение легких пациента составляет 50%, состояние стабильно тяжелое.

"Ивана Мунтяна госпитализировали в субботу, в понедельник пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы, во вторник его состояние ухудшилось и он находится на дотации кислорода", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Украине уже 583 тыс. случаев COVID-19 в сутки антирекорд - 13 357.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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