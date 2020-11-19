Внеочередное заседание в ТКГ: согласовали новые детали относительно разблокирования работы КПВВ

КИЕВ. 19 ноября. УНН. На внеочередном заседании гуманитарного подгруппы в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ в "Золотом" и "Счастье". Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает УНН.

"Благодаря твердой позиции руководителя Гуманитарной подгруппы народного депутата Украины Г.Третьяковой и содействию координатора подгруппы Т.Фриша на переговорах удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ в "Золотом" и "Счастье". Работа продолжается", - сообщили в украинской делегации.

В то же время по данным делегации, несмотря на предложение Украины, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ, провести заседание политической подруппы и подруппы по безопасности российская сторона отказались.

"Очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сегодня украинская делегация заявила, что предлагает созвать внеочередные заседания рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам.

9 ноября, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе.

Начиная с 10 ноября, Госпогранслужба полностью обеспечила функционирование семи КПВВ, в то же время пропуск блокировался со стороны представителей ОРДЛО.

По данным ГПСУ, по состоянию на 19 ноября на Донбассе функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан сегодня осуществлялся только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская".