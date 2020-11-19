Буславець стала финалисткой конкурса "Женщины украинской энергетики-2020"

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня, 19 ноября, объявлены победительницы конкурса "Женщины украинской энергетики-2020", сообщает УНН.

Конкурс организовал "Женский энергетический клуб Украины". Он имел несколько номинаций: компания года, руководитель, политик, работница, юрист, волонтер, журналистка.

Победу в одной из номинаций конкурса - политик - получила и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Организаторы конкурса уточнили, что победа досталась Буславец, поскольку она:

▪️ достигла, совместно с премьер-министром Украины, компромисса с инвесторами "зеленой энергетики",

▪️ вывела из простоя шахты,

▪️ вернула горняков к работе во время кризиса, возникшего летом 2020 года,

▪️ завершила разработку концепции реформирования угольной отрасли,

▪️ усовершенствовала правила на рынке электроэнергетики,

▪️ активно развивает международное партнерство,

▪️ инвестирует в развитие новейших технологий в энергетике,

▪️ занимается мерами по имплементации европейского "зеленого курса".

"Я хочу поблагодарить тех, благодаря кому я могу сегодня в этой номинации получить награду. Это Президенту и премьер-министру Украины, которые доверились мне в такое трудное время, поверили в то, что я смогу вывести энергетику из кризиса. У нас есть уже много успехов, есть о чем рассказать. Хочу поблагодарить мою энергетическую команду - именно с ними мы имеем такой результат, у нас команда единомышленников. И я не могу не поблагодарить свою семью, которая является надежным тылом, и без которой я бы не смогла достичь такого результата", - прокомментировала Буславец.