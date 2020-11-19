Буславець стала финалисткой конкурса "Женщины украинской энергетики-2020"
Ольга Буславец
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня, 19 ноября, объявлены победительницы конкурса "Женщины украинской энергетики-2020", сообщает УНН.
Конкурс организовал "Женский энергетический клуб Украины". Он имел несколько номинаций: компания года, руководитель, политик, работница, юрист, волонтер, журналистка.
Победу в одной из номинаций конкурса - политик - получила и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Организаторы конкурса уточнили, что победа досталась Буславец, поскольку она:
▪️ достигла, совместно с премьер-министром Украины, компромисса с инвесторами "зеленой энергетики",
▪️ вывела из простоя шахты,
▪️ вернула горняков к работе во время кризиса, возникшего летом 2020 года,
▪️ завершила разработку концепции реформирования угольной отрасли,
▪️ усовершенствовала правила на рынке электроэнергетики,
▪️ активно развивает международное партнерство,
▪️ инвестирует в развитие новейших технологий в энергетике,
▪️ занимается мерами по имплементации европейского "зеленого курса".
"Я хочу поблагодарить тех, благодаря кому я могу сегодня в этой номинации получить награду. Это Президенту и премьер-министру Украины, которые доверились мне в такое трудное время, поверили в то, что я смогу вывести энергетику из кризиса. У нас есть уже много успехов, есть о чем рассказать. Хочу поблагодарить мою энергетическую команду - именно с ними мы имеем такой результат, у нас команда единомышленников. И я не могу не поблагодарить свою семью, которая является надежным тылом, и без которой я бы не смогла достичь такого результата", - прокомментировала Буславец.